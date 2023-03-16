Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li Senatörlerle görüştü

AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Waşington temasları kapsamında ABD Kongresinde Demokrat ve Cumhuriyetçi Partilere mensup Senatörlerle görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Kalın'ın, ABD Dışişleri ve Beyaz Saray'daki temaslarının ardında bugün de Amerikan Kongresinden Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya geldiği kaydedildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada, Kalın'ın Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi İdaho Senatörü Cumhuriyetçi James Risch, Komite üyeleri Delaware Senatörü Demokrat Chris Coons, Maryland Senatörü Demokrat Ben Cardin ve Nebraska Senatörü Cumhuriyetçi Pete Ricketts ile bir araya geldiği belirtildi.

Kalın ayrıca, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyeleri Arizona Senatörü Demokrat Mark Kelly, Maine Senatörü Cumhuriyetçi Susan Collins ile görüştüğü belirtilen açıklamada Kalın'ın öte yandan Bütçe Komitesi Kıdemli Üyesi Iowa Senatörü Cumhuriyetçi Chuck Grassley ile görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, geçen temmuz ayında kendisini İstanbul’da ziyaret eden Adalet Komitesi Kıdemli Üyesi Senatör Cumhuriyetçi Lindsay Graham’ı da Kongre’deki ofisinde ziyaret eden Kalın'ın ayrıca, Senato NATO Gözlem Grubu Eşbaşkanları New Hampshire Senatörü Demokrat Jeanne Shaheen ve Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile de bir toplantı yaptığı kaydedildi.

Görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi, Türkiye’deki depremler sonrası iyileştirme ve yeniden inşa süreci, savunma sanayii alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılmasının konuşulduğu ifade edilen açıklamada, terörle mücadele konusunda işbirliği, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreçleri, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı, tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasında Türkiye'nin rolü ve diğer bölgesel konuların da değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı.