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        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabında kazanan Simon Dehairs!

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs 2 saat 51 dakika 06 saniyeyle kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 14:57 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:57
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        TUR 2025'in ilk etabını Simon Dehairs kazandı!
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        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) ilk etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Simon Dehairs kazandı.

        Antalya'daki 132 kilometrelik parkurda düzenlenen ilk etabı, 2 saat 51 dakika 4 saniyede bitiren Dehairs birinci oldu.

        Sprint finişine sahne olan etapta XDS Astana takımından İtalyan sporcu Matteo Malucelli 2'nciliği, Team Flanders-Baloise'den Belçikalı Jules Hesters ise 3'üncülüğü elde etti.

        Bu sonuçla Dehairs, genel klasmanda zirveye çıkarak "turkuaz mayo"yu giydi.

        China-Glory-Metech takımından Güney Afrikalı Willem Smit de sprint ve Türkiye güzellikleri klasmanlarında zirvede yer aldı.

        TUR 2025'İN İKİNCİ ETABI

        Yarışa, yarın Kemer ile Kalkan arasında yapılacak 2. etapla devam edilecek.

        Sporcular, TUR 2025'in en uzun ikinci etabında 167,4 kilometre pedal çevirecek. Kemer'de Oliba Park'tan saat 12.00'de verilecek startla başlayacak, sprinterlerin ve tırmanışçıların ilk güç yarışına sahne olacak etap, Kalkan'da sona erecek.

        İkinci etapta turkuaz mayoyu Simon Dehairs, yeşil mayoyu Matteo Malucelli, kırmızı mayoyu Jules Hesters, beyaz mayoyu ise Willem Smit giyecek.

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