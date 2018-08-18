Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığına Arda Ermut atandı

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yeniden konumlandırılan Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Başkanı olarak görev alacak. Ermut, 2015 yılından bu yana Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı görevini yürütmekteydi

18.08.2018 - 07:19 | Güncelleme:

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 2006 yılında bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulmuştu. Kurulduğu günden bu yana birçok uluslararası yatırımın Türkiye’ye kazandırılmasında önemli rol oynayan kurum, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yatırımcılara destek vermeye ve Türkiye’nin yatırım ortamını uluslararası mecralarda tanıtmaya devam edecek.  Uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, iş birliği yapmak ve Türkiye'de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak da yine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin görevleri arasında yer alıyor.

Merkezi Ankara’da olan kurumun, İstanbul ofisinin yanı sıra yatırım potansiyeli yüksek olan 13 ülkede temsilciliğin bulunuyor. Kurum, İngilizcenin yanı sıra Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İtalyanca ve Rusça gibi birçok dilde hizmet verebilen dinamik bir kadroya sahip. Yıllardır özellikle yabancı yatırımcılar başta olmak Türkiye’de yatırım yapmak isteyen her şirket için devlet adına çözüm üreten Yatırım Ajansı’nda kuruluşundan itibaren her aşamada görev yapan Arda Ermut dünyada “tek durak ofis” olarak tanımlanan Yatırım Ofisi modelinde Türkiye’deki en tecrübeli isimlerden biri olarak biliniyor. 

ARDA ERMUT KİMDİR?

Ajansın kuruluş döneminde uzman olarak göreve başladığı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nda, 12 yıllık süreçte kurum başkanlığı görevine kadar yükselen Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. 2005 yılında Başbakanlık İstanbul Ofisi’nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak başlayan Ermut, 2007 yılında T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kurulmasıyla birlikte burada Asistan Proje Direktörlüğü görevini üstlendi. Daha sonra sırasıyla  Proje Direktörü, Baş Proje Direktörü ve Başkan Danışmanı  olarak görev yapan Ermut, Ajans bünyesinde Orta Doğu ve Güneydoğu Asya bölgelerinden Türkiye’ye yatırım çekilmesine yönelik projeleri ve muhtelif destek süreçlerini yönetti. 2011 yılında Ajans bünyesinde Kamu-Özel Sektör Daire Başkanlığına atandı ve Başkan Yardımcısı olarak Ajansı temsil etmeye başladı.

2015 yılı itibarıyla Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı görevini üstelenen Arda Ermut, aynı zamanda, 130 ülkeden 170 ulusal ve bölgesel yatırım destek ajansını kapsayan çatı kuruluş olan Dünya Yatırım Ajansları Birliği’nin de (WAIPA) Başkanlığını yürütüyor. Ermut ayrıca, Viyana Ekonomik Forumu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve SunExpress Havayolu şirketinde  yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor..

Yıllardır değişik sektörlerden ve değişik ülkelerden binlerce yatırımcının yatırım projesine destek süreçlerinde dahil olan Arda Ermut’un Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem’inde yatırımcılara çok daha etkin bir destek sağlanması amacıyla yapılandırılmış olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne Başkan olarak atanmasının, Başkan Erdoğan’ın yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında yıllardır öncülük ettiği çalışmalardaki sürekliliğe  yönelik bir mesaj olarak özellikle yabancı yatırımcılar tarafından pozitif karşılanacağı değerlendiriliyor.

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