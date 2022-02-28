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Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? 28 Şubat anlık ve canlı cumhuriyet altını fiyatları!

Cumhuriyet altını fiyatı 28 Şubat Pazartesi günü en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Fiyatların yükselmesiyle birlikte Cumhuriyet altını fiyatları da yükselişe geçti. İşte güncel alış - satış rakamları...

Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? 28 Şubat anlık ve canlı cumhuriyet altını fiyatları!

Cumhuriyet altını fiyatları yükseliyor. Altın fiyatlarındaki genel yükselişle birlikte çeyrek ve gram altın fiyatları gibi Cumhuriyet altını fiyatları da yükselişe geçti.

Peki, bugün Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? Merak edenler için 28 Şubat güncel Cumhuriyet altını alış - satış rakamları...

Cumhuriyet altını fiyatları 28 Şubat Pazartesi günü saat 12.00'de kaydedilen güncel verilere göre 5 bin 404 lira alış ve 5 bin 507 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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