Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'un tedavisi sürüyor

Zafer Samancı'nın haberine göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli Bahattin Y, işlemleri tamamlandıktan sonra Çumra Adliyesi'ne sevk edildi. Bahattin Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'un tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Başkan Oğuz, dün belediye binası yakınlarında önünü kesen Bahattin Y'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Ayaklarından yaralanan Oğuz, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli Bahattin Y, olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalanmıştı. Öte yandan akli dengesinin yerinde olmadığına dair doktor raporu bulunduğu iddia edilen zanlının sosyal paylaşım sitesinden olaydan birkaç gün önce silahlı fotoğraflar yayınlaması dikkat çekti. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ