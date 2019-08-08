395 polis ismini haykırmıştı



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Polis Akademi Okulu müdürü emniyet müdürü Mesut Gezer, dün yapılan mezuniyet törenine Türk sinemasının ünlü ismi Cüneyt Arkın’ı davet etti. Sağlık sorunlarından dolayı Erzurum’a gelemeyeceğini bildiren Arkın, mezun olan tüm öğrencilere selam göndermişti.

‘CÜNEYT ARKIN ÇOK YAŞA’

Mezun olan öğrencilere selam gönderen ünlü isme, 395 kişi toplu olarak ‘ Cüneyt Arkın çok yaşa’ diye 3 kez bağırarak, alkışlarla cevap verdiler.

Törende konuşan emniyet müdürü Gezer, çektiği filmlerde bir çok kez komiser rolünü oynayan Arkın’ın Türk polisini sevdirdiğini ifade etti. Gezer, Arkın’ın filmlerini izleyen bir çok kişinin polis olmaya karar verdiğini anlattı.

CÜNEYT ARKIN’DAN VİDEOLU MESAJ

Polis Akademi öğrencilerinin bu videosu ünlü oyuncuyu duygulandırdı. Bunun üzerine kendisine ‘Cüneyt Arkın çok yaşa’ diyen yeni polislere çektiği video ile karşılık verdi. Arkın “Yiğit Türk polisi can dostlarım minnettarım beni yücelttiniz ama asıl yüce olan büyük olan sizlersiniz vazife aşklarınız fedakarlıklarınız vatan sevginiz dünyalardan büyük hepinizi saygıyla sevgiyle kucaklar o güzel gözlerinizden öperim” dedi.