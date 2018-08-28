Rakipleri sapır sapır dökülürken; Galatasaray, sanki onlara nazire yaparcasına bir şova imza attı TT Stadı'nda... Sahada Sarı-Kırmızılı forma içinde sonradan oyuna girenlerle birlikte doyumsuz 14 futbolcu vardı. İlk yarıda tutuktular ama öyle bir ikinci yarı izlettiler ki şapka çıkarmamak elde değildi...

İlk yarıda Fernando'nun attığı golle ikinci yarıya daha motivasyonlu ve coşkulu başlayan Galatasaray, rakip yarı alanında geniş alanı bulunca vitesi yükselttikçe yükseltti. Emre, Onyekuru, Sinan, Belhanda gibi geniş alan seven oyuncuların sahneye çıkması, keyifli futbolu ve golleri getirdi.

Alanyaspor; Galatasaray'ın dengi değil tamam ancak buna rağmen Sarı-Kırmızılı oyuncuların özellikle ikinci yarıdaki hırsı ve farkın açılmasına karşın artan iştahı; izleyenlere zevk verdi, Cimbomlu taraftarları da mest etti.

Sinan Gümüş, geçen sezonki performansının üstüne koymaya devam ediyor. Attığı gol rakibe çarpıp ağlarla buluşsa kaliteliydi, yaptığı asistle de görevini yaptı...

Onyekuru'nun gol atma ısrarı aslında biraz sıkıcıydı... Bası pozisyonlarda zorlamak yerine arkadaşlarını görse fark daha da açılırdı. En sonunda golünü attı, kendi de rahatladı taraftarı da rahatlattı.

Eren Derdiyok ağları sarsmasına karşın, ne yaparsa yapsın takımın birinci santrforu olamayacak. Ancak her şeye rağmen gayreti için tebrik etmek lazım.

"EMRE AKBABA, GALATASARAY'IN EN ÖNEMLİ OYUNCUSU"

Emre Akbaba... Bana göre; Galatasaray'ın en önemli oyuncusu... Çocukluk aşkı Galatasary'a gelip ilk 11 çıktığı ilk maçında iki gol birden atması ve bunun da eski takımı Alanya'ya olması enterasan bir tesadüf oldu. Ama Emre, kalitesi ve klası ile Türk futbolunun özlediği tipte bir oyuncu.. Hem Galatasaray hem de Milli Takım'a üst düzeyde hizmet verecektir.

Kadroda kim olursa olsun, kimler oynarsa oynasın Fatih Terim en üst seviyede faydalanmasını başarıyor... Artık transfer konusunda kritik günlere gelindi. Gomis gitti... Geçen sezon ligi salladı ancak bazı gerçekleri de ortaya koymak gerekiyor... Ön de basmayan, rakibi rahatsız etmeyen, top rakipteyken yalandan baskı yapan da bir yanı vardı... Terim özellikle bu tip oyunculardan kim olursa olsun haz etmez.. 33 yaşındaki Gomis'in 6 milyon Euro'ya satılması da başarıdır, bu da önemli.

Bir stoper ve bir golcü transferi özellikle Şampiyonlar Ligi için şart kere şart. Modeste transferinin olmayacağını Fatih Terim açıkladı. Kalan 4 gün içinde ne gibi gelişmeler yaşanacak hep birlikte göreceğiz.

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