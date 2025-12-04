Habertürk
        Curlingde olimpiyat eleme müsabakaları yarın Kanada'da başlayacak

        Curlingde 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak son 2 ülkenin belirleneceği olimpiyat eleme müsabakaları, yarın Kanada'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 14:00 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:01
        Curling Olimpiyat Elemeleri başlıyor!
        Curlingde 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak son 2 ülkenin belirleneceği olimpiyat eleme müsabakaları, yarın başlayacak.

        Türkiye Curling Federasyonunun açıklamasına göre Kelowna kentindeki müsabakalarda kadın takım karşılaşmaları 5-11 Aralık, karışık çiftler karşılaşmaları ise 13-18 Aralık tarihlerinde yapılacak.

        Kadın Milli Takımı, organizasyonda Estonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Norveç, Japonya, ABD ve Avustralya ile karşılaşacak. İlk üç sırada yer alan takımlar, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve bu karşılaşmaların ardından ilk iki sıradaki ülkeler olimpiyat vizesi elde edecek.

        Karışık Çiftler Milli Takımı ise Finlandiya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Güney Kore, Japonya ve Letonya ile mücadele edecek. İki grupta oynanacak maçlarda ilk iki sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazanacak. Play-off müsabakalarının ardından iki takım olimpiyatlara katılacak.

        Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

        Karışık çiftler: Bilal Ömer Çakır, Berfin Şengül

        Kadınlar: Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İclal Karaman, Berfin Şengül, İfayet Şafak Çalıkuşu

