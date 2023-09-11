CZN Burak bir değişti bir değişti! Ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu!

CZN Burak bir değişti bir değişti! Ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu!

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Geçtiğimiz günlerde babasının kendisini dolandırması iddiasıyla gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan CZN Burak, aile şirketinden ayrılarak kendisine yeni bir yol çizmek için tüm parasını sermayesine yatırdığını belirtmişti.