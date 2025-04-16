"Evimiz tam olarak Taşköprü beldesinin Kabaklı köyünde. Bu kadar ilgi çekeceğini ummuyordum. İnsana huzur veren bir ev. Emekli bankacı anne ve emekli öğretim üyesi babanın kızıyım. Manzara çok önemli ama bir evi ev yapan evin içerisindeki insanlardır. Evimin en güzel tarafı kapanmaz bir Osmangazi Köprüsü panoramasına sahip olması. Bu evin tadını emekli olan annem ve babam çıkarıyor. Onlar için huzurlu bir yer olduğuna inanıyorum. Yurt dışından geldiğimde bir gün dahi evde kalsam bir ay tatil yapmış gibi hissediyorum."