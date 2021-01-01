Ağabeyi 3 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü! 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'nin Çal ilçesi Çalçakırlar Mahallesi'nde yürek yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Cem D., 20 NH 144 plakalı traktörleriyle 3 yaşındaki kardeşi Deniz D. ile beraber tarlaya gitmek için yola çıktı. Yolda giderken 3 yaşındaki Deniz D., dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, abisinin kullandığı traktörün altında kaldı.

MİNİK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Deniz D.’yi hastaneye kaldırdı.

AMELİYATA ALINDI AMA KURTARILAMADI

Ağabeyinin kullandığı traktörden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Deniz D., kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Deniz D., Çalçakırlar Mahallesi'nde defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.