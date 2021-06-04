Çekimleri başlıyor

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Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'nın başrollerini paylaştığı Emre Kavuk'un yönetip senaryosunu yazdığı 'Daha İyi Bir Yarın' adlı sinema filminin çekimleri 14 Haziran'da Gökçeada'da başlayacak.

2060'lı yıllarda geçen 'Daha İyi Bir Yarın' filmi konu itibarıyla bir aşk distopyası. Sevgilisinin, daha iyi birini bularak, terk ettiği 'Ozan' yaşamını sonlandırmaya karar verir. Bunun için gittiği merkez ofisinden bunun mümkün olmadığı çünkü kendisine aşık birisinin olduğu söylenir. Ozan yaşamını sonlandırmak için şimdi bu gizemli kadını bulmalı ve onu aşkından vazgeçirmelidir. MGX Film yapımcılığında çekilen filmin yarısı Virtual Production Stüdyosu'nda çekilecek.

'Daha İyi Bir Yarın'da Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci, Özgür Emre Yıldırım, Zeynep Eronat, Onur Büyüktopçu, Engin Benli, Aslıhan Karalar ve Burcu Binici konuk oyuncu olarak rol alacak