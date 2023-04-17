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Daimler'in Çin’de ürettiği kamyonda Türk mühendis imzası

Mercedes-Benz marka kamyonların tüm dünyadaki tek yol testi onay merci olan Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi'nin, Çin’e özel geliştirilen Actros projesinde sorumluluklar üstlendiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, projenin devreye alınma sürecine destek veren Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi, Çin özelinde kullanılan parçaların geliştirilmesi, test edilmesi ve onaylanması aşamasında sorumluluklar üstlenmesinin yanı sıra Çin’deki ekibe de destek verdi. Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel, "Küresel ölçekte sorumluluklarımıza gün geçtikçe yenilerini ekliyoruz" dedi

Daimler'in Çin’de ürettiği kamyonda Türk mühendis imzası
HABERTURK.COM

Geçen yılın Eylül ayında Daimler Truck AG ve Çin merkezli Beiqi Foton Motor Co. ortaklığında kurulan Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA), Çin’de Çin için yerel olarak üretilen ilk Mercedes-Benz kamyonlarının yola çıkmaya hazır olduğunu duyurdu.

Günümüzde üretilen Mercedes-Benz Actros çekicilerin Çin’de bazı değişiklikler ve yerlileştirilen parçalarla üretilmiş versiyonları olan söz konusu araçlar, 6x4, 6x2 ve 4x2 olmak üzere üç farklı seçeneğe sahip.

Planları doğrultusunda seri üretime başlayan Daimler Truck'ın, dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin'de genişleyen ticari ayak izi ve büyüme potansiyeli ile yeni bir sayfa açmayı hedeflediği kaydedildi.

Mercedes-Benz marka kamyonların tüm dünyadaki tek yol testi onay merci olan Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Merkezi'nin, İş Hazırlama Ekibi ile birlikte Çin’e özel Actros projesinin gerçekleşmesinde aktif görev aldığı belirtildi.

Proje kapsamında ortak çalışmalar yürüten her iki ekibin, Çin’de kullanılan parçaların geliştirilmesi, test edilmesi ve üretim süreçlerine destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

'ÇİN'DE KİLOMETRE TAŞI OLDU'

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel, "Çin özelinde kullanılan parçaların geliştirilmesi, test edilmesi ve onaylanması aşamasından Beijing Foton Daimler Otomotiv Fabrikası’nın üretim ve satış izni alma süreçlerine kadar önemli sorumluluklar üstlendik. İş Hazırlama ekibimiz ve Kamyon AR-GE ekibimizin başlangıç aşamasından üretim aşamasına kadar beraber çalıştığı projenin Daimler Truck için Çin’de önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyorum" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Çin’e özel Actros projesi kapsamında Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Ekibi ile ortak çalışmalar yürüten İş Hazırlama Ekibi, ‘teknik sistemler’ adı verilen fren, hava, elektrik, yakıt ve AdBlue sistemlerinin araç içerisindeki konumunu, hatların geçiş güzergahlarını ve boylarını belirledi.

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