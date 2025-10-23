Dakota Johnson, bir erkekteki kırmızı çizgisini açıkladı

Dört ay önce Coldplay solisti nişanlısı Chris Martin'den ayrılan ünlü oyuncu Dakota Johnson, bir erkekte en dayanamadığı durumun ne olduğunu açıkladı.

36 yaşındaki oyuncu, 48 yaşındaki ünlü müzisyenle 8 yıllık ilişkisini haziran ayında sonlandırmasının ardından katıldığı bir YouTube programında, hiç kırmızı çizgisi olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Sorunun yanıtı olarak Dakota Johnson; "Toplum içinde parmak arası terlik giyen erkek görürsen, kaç" ifadesini kullandı. Johnson'ın sözleri hemen akla Chris Martin'i getirirken, rock yıldızı parmak arası terlik giymese de toplum içinde çıplak ayakla dolaşma ünü var.

Dakota Johnson, 2019 ve 2022'de çıplak ayakla yürüyüş yaparken fotoğraflanan eski sevgilisinin ayakkabılara karşı tuhaf nefretini bile benimsemiş ve ona ayak uydurmuştu.

Chris Martin 2015'te Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow'dan (53) boşanmış, 2017'de de Dakota Johnson'la ilişki yaşamaya başlamıştı.

Chris Martin'in Gwyneth Paltrow ile evliliğinden iki çocuğu var. Dakota Johnson, sevgilisinin çocuklarıyla ilişkisi hakkında konuşurken; "Hayatım buna bağlıymış gibi o çocukları seviyorum. Tüm kalbimle" ifadesini kullanmıştı.