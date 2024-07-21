Dalgalara kapılıp boğuldu!

Sarıyer'de serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti!
İstanbul Sarıyer'de denize giren bir kişi, dalgalara kapıldı. Hastane kaldırılan vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı
Sarıyer'de denize giren bir kişi, dalgalara kapılarak boğuldu. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay saat 10.00 sıralarında Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek isteyen bir kişi arkadaşlarıyla birlikte denize girdi.
DALGALARA KAPILDI, ÇIRPINMAYA BAŞLADI
Bir müddet sonra dalgalara kapılarak çırpınmaya başlayan kişinin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşların denizden çıkardığı kişi, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Boğulan kişinin vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.