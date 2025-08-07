Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Dalgalı ve kıvırcık saçların "nem" kabusu: Nemli havalarda kabarıp kontrolsüzleşen saçlar için evde uygulanabilecek etkili çözümler!

        Dalgalı ve kıvırcık saçların "nem" kabusu: Nemli havalarda kabarıp kontrolsüzleşen saçlar için evde uygulanabilecek etkili çözümler!

        Havanın nem oranı arttığında saçlarınız kabararak şekil almıyor mu? Bu sorun, basit bakım adımları ve doğru ürün seçimiyle çözülebilir. Evde uygulayabileceğiniz pratik yöntemlerle kabaran saçlarınızı gün boyu yumuşak, parlak ve düzgün tutabilirsiniz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saçları 'nem kabusu'ndan kurtarmanın yolları!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nemli havada saçlarınız bir anda kabarıp kontrol edilemez hale mi geliyor? Özellikle dalgalı ve kıvırcık saç tiplerinde görülen bu durum, doğru bakım yöntemleriyle büyük ölçüde önlenebilir. İşte detaylar!

        NEMİN SAÇA ETKİSİ

        Nemli hava, saç tellerinin yapısındaki keratinle su moleküllerinin etkileşime girmesine neden olur. Bu durum saçın doğal nem dengesini bozar ve kabarmaya yol açar. Özellikle dalgalı ve kıvırcık saç tipleri, bu etkiye daha yatkındır. Saçın nemden etkilenmesini önlemek için, doğru bakım ürünleriyle koruma sağlamak şarttır.

        REKLAM

        NEMLENDİRİCİ VE BESLEYİCİ ÜRÜNLER

        Nemli havada saçın kabarmasını engellemenin ilk adımı, saçın nemini içeriden koruyacak ürünler kullanmaktır. Argan yağı, hindistancevizi yağı veya jojoba yağı içeren serumlar saç tellerini kaplayarak nemin içeri sızmasını engeller. Düzenli olarak saç kremi ve haftalık nem maskeleri kullanmak, kabarmayı önemli ölçüde azaltır.

        ISLAK SAÇA DOĞRU BAKIM

        Saçı yıkadıktan sonra havlu ile sertçe ovalamak yerine, mikrofiber havlu ya da pamuklu bir tişört ile nazikçe nemini almak kabarmayı önler. Islak saçın taranması, saç tellerini kırılgan hale getirir ve kabarmayı artırır. Bunun yerine, geniş dişli tarakla hafif nemliyken taramak en doğru yöntemdir.

        REKLAM

        ISIYI KONTROLLÜ KULLANMAK

        Düzleştirici veya fön makinesi, saçtaki nemin buharlaşmasını sağlayarak geçici olarak kabarmayı azaltabilir. Ancak yüksek ısı, uzun vadede saçın yapısını zayıflatır. Bu nedenle, ısı koruyucu sprey kullanmak ve ısılı işlemleri sınırlamak gerekir.

        HAVA KOŞULLARINA UYGUN SAÇ MODELİ

        Nemli günlerde saçın tamamen düz bırakılması, kabarmayı daha belirgin hale getirir. Bunun yerine, örgü, topuz veya yarım toplama gibi modeller tercih edilebilir. Bu sayede hem şık bir görünüm elde edilir hem de saç nemin etkisine daha az maruz kalır.

        Fotoğraf kaynak: IStock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Kapadokya'da görsel şölen
        Kapadokya'da görsel şölen
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı