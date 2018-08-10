Dalian Transcendence - Fujian maçı ne zaman?

Dalian Transcendence ve Fujian, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. Dalian Transcendence 16 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Fujian 28 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Dalian Transcendence, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fujian son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 271. İddaa'da Dalian Transcendence kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Fujian kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dalian Transcendence son hafta oynanan Fujian maçında 1-1 berabere kaldı.

Fujian ise Dalian Transcendence maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Dalian Transcendence, 8 gol attı ve 9 gol yedi.

Fujian, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Fujian, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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