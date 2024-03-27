Dallas Mavericks, deplasmanda Sacramento Kings'i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda Sacramento Kings'i 132-96 yenen Dallas Mavericks, play-off iddiasını sürdürdü.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Deplasmanda Kings'i mağlup eden Mavericks, üst üste 5, sezonun da 43. galibiyetini aldı.

Batı Konferansı'nda 6. sıraya yerleşen Mavericks'te Luka Doncic 28 sayı ve 11 ribaunt, P. J. Washington ise 14 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Kings'te De'Aaron Fox 18 sayı, 5 ribaunt ve 3 asist, Keegan Murray de 17 sayı ve 3 ribaunt ile mücadele etti.