Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Dallas Mavericks, deplasmanda Sacramento Kings'i mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Dallas Mavericks, deplasmanda Sacramento Kings'i mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Sacramento Kings'i 132-96 yenerek play-off iddiasını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dallas Mavericks, doludizgin gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda Sacramento Kings'i 132-96 yenen Dallas Mavericks, play-off iddiasını sürdürdü.

        NBA'e 4 maçla devam edildi. Deplasmanda Kings'i mağlup eden Mavericks, üst üste 5, sezonun da 43. galibiyetini aldı.

        Batı Konferansı'nda 6. sıraya yerleşen Mavericks'te Luka Doncic 28 sayı ve 11 ribaunt, P. J. Washington ise 14 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.

        Kings'te De'Aaron Fox 18 sayı, 5 ribaunt ve 3 asist, Keegan Murray de 17 sayı ve 3 ribaunt ile mücadele etti.

        AUSTİN REAVES VE ANTETOKOUNMPO'DAN "TRİPLE-DOUBLE"

        Batı Konferansı'nda play-in potasında yer alan Los Angeles Lakers, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 128-124 yenerek üst üste 4. kez kazandı.

        REKLAM

        Lakers'ta Anthony Davis 34 sayı ve 23 ribaunt, D'Angelo Russell 29 sayı ve 12 asistle "double-double", Austin Reaves ise 29 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.

        Bucks'ta 29 sayı, 21 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yapan Giannis Antetokounmpo ile 27 sayı, 5 ribaunt ve 8 asistle oynayan Damian Lillard mağlubiyeti önleyemedi.

        Sonuçlar

        Miami Heat-Golden State Warriors: 92-113

        Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 124-128

        New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 112-119

        Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 96-132

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Potin 2024
        Potin 2024
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Avusturya basını coştu!
        Avusturya basını coştu!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez