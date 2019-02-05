Muğla'nın Ortaca ilçesinde sazlıkların, bataklıkların denizle buluştuğu yerde tatlı suyun tuzlu suya karıştığı Dalyan Kanalında üretilen kefal, bölge ve yurt içine satışının yanı sıra dış pazarlara da ihraç ediliyor.
2 bin 500 yıllık kaya mezarları, caretta carettaları ve İztuzu Plajı'nı görmek için her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği Dalyan Kanalında üretilen kefal, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinde çalışan balıkçıların "süzek" adı verilen ağlarla toplanarak tesislere getiriliyor.
Burada paketlenen balıklar iç piyasa ve bölgeye gönderilirken bir kısmı da aynı gün paketlenerek ihracat için ayrılıyor.
Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük su ürünleri kooperatifi olduklarını söyledi.
Dalyan Kanalındaki tesislerde yılda 600 ton kefal ürettiklerini belirten Yalılı, bu balığın bölgede büyük rağbet gördüğünü vurguladı.
Ülke ekonomisine 1971 yılından bu yana katkıda bulunduklarını anlatan Yalılı, "Her geçen yıl büyüyerek 72 personel istihdam ettik. Ciddi anlamda üretim gerçekleştiriyoruz. Bölge halkının ucuz balık yemesi için çaba gösteriyoruz. Üretimimizin fazla olması nedeniyle artık rahatlıkla yurt dışına ihracat gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
Önceki yıllarda yurt dışına ürünlerini çeşitli firmalar aracılığıyla gönderdiklerini anlatan Yalılı, bu ay işletme ve ihracat belgesi aldıklarını artık yurt dışına ürünlerini kendilerinin ihraç edeceğini aktardı.
"DALYAN KEFALİ ORGANİK BİR BALIK"
Dalyan Kanalında yaşanan sürekli akıntı nedeniyle kirlilik yaşanmadığını vurgulayan Yalılı, şöyle devam etti:
"Türkiye ve İtalya'dan gelen bilim adamları Dalyan Kanalından ihracata gönderilen kefallerde ağır metal incelemesi yaparak rapor hazırladı. Çalışmalar tamamlandı ve bölgemizde üretilen kefallerde kalıntı bulunamadı. Bu nedenle Dalyan kefali organik bir balık. Mersin ve Antakya şu an bizim en büyük pazarımız. Özellikle Mersin üzerinden Suriye ve Mısır'a yılda yaklaşık 300 ton kefal ihraç ediyoruz."
Bu yıl başından itibaren kooperatiflerini entegre tesis haline getirdiklerini vurgulayan Yalılı, burada aynı zamanda balık işleme ve yumurta üretimi gerçekleştirdiklerini de kaydetti.
Dalyan Kanalının sadece tatlı sudan oluşmadığını aktaran Yalılı, bölgede günde 3 defa gel-git olayının yaşandığına, bu nedenle göldeki mineral oranının yüksek olduğunu ve sayede kanalda 12 ay balık üretimi yaptıklarını sözlerine ekledi.
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