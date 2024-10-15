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        Haberler Gündem Güncel Damada tabutlu düğün hediyesi: Acı kaybımız | Son dakika haberleri

        Damada tabutlu düğün hediyesi: Acı kaybımız

        İstanbul Sarıyer'deki bir düğünde damadın arkadaşları, takı törenine içerisine cansız manken koydukları tabutla geldi. Damadın fotoğrafı ve 'acı kaybımız' notuyla yürüyen grup, tabutun içerisinden cansız mankeni çıkararak düğün hediyesi yaptı. O anları davetliler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:22 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:29
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        Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde 12 Ekim Cumartesi günü Deniz ve Görkem çifti dünya evine girdi. Çiftin düğününde damadın arkadaşları ilginç bir şaka planladı.

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        Çiftin nikahı kıyıldıktan sonra takı törenine geçildiği sırada damadın arkadaşları, tabutla düğün salonuna girdi.

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        Önde damadın 'acı kaybımız' yazılı fotoğrafı, arkasında ise tabutla çiftin yanına gelen grup, alkış eşliğinde tabutu indirdi.

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        Damadın fotoğrafının yapıştırıldığı cansız mankeni tabuttan çıkartan arkadaşları, düğün hediyesi olarak mankeni damadın yanına yerleştirdi.

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        "ÇAMAŞIR, BULAŞIK YIKAMAYI NASİP EYLEME"

        Ardından mikrofon eline alan damadın arkadaşı, "Görkem kardeşimize çamaşır, bulaşık yıkamayı nasip eyleme, ev işlerinden uzak tut yarabbi. Allah mutlu mesut etsin" diyerek dua etti.

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        İlginç anlar davetlilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #İstanbul Sarıyer
        #düğün
        #takı
        #tabutlu düğün
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