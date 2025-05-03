Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kız isteme merasiminde sürpriz! Kayınvalidesi, ebesi çıktı

        Damadının ebesi olduğunu kız isteme töreninde öğrendi

        Eskişehir'de 40 yıldır ebe olan ve 3 bin doğumda görev alan 62 yaşındaki Nilüfer Doğumsel, damadının 31 yıl önce eline doğduğunu kız isteme merasiminde fark etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kız isteme merasiminde sürpriz! Kayınvalidesi, ebesi çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli 62 yaşındaki ebe Nilüfer Doğumsel, meslekte 40'ıncı yılını kutluyor.

        2023 yılında emekli olmaya karar veren fakat 2 gün sonra hastaneye eşini muayene ettirmek için getirdiğinde bu kararından vazgeçen Doğumsel meslek hayatı boyunca 3 binden fazla doğumun gerçekleşmesinde önemli rol oynadı, pek çok ilginç olayla karşılaştı... Onlardan biri de damadının ebesi olduğunu kız isteme töreninde öğrenmesi oldu.

        Geçen sene Nilüfer Doğumsel'in kızı 29 yaşındaki Dilara, erkek arkadaşı 31 yaşındaki Gökhan Güngör'ün kendisini istemeye geleceğini ailesine bildirdi.

        Kısa süre sonra gerçekleşen kız isteme merasiminde damadın annesi 67 yaşında Seviye Kızılırmak, dünürü Nilüfer Doğumsel'i bir yerden tanıdığını fark etti.

        Daha sonra Seviye Kızılırmak, Nilüfer Doğumsel'in oğlu Gökhan Güngör'ün doğumunda ebe olarak yer aldığını hatırladı.

        REKLAM

        İlginç tesadüf sonrasında 31 yaşındaki Gökhan Güngör'ün şu anda kayınvalidesi olan Nilüfer Doğumsel'in elinde doğduğu anlaşıldı. Dilara Güngör'ün 1 yıldır Gökhan Güngör ile evli olduğu belirtildi.

        "DAMADININ HEM KAYINVALİDESİ, HEM DE EBE ANNESİ"

        Nilüfer Doğumsel konuyla alakalı, "Meslekte 40'ıncı yılımdayım. Çalışma hayatımda pek çok olay yaşadım, güzel hatıralarımız var. Örneğin kızımı bu yaz evlendirdik. Tabii düğünden önce dünürlerle bir tanışma faslı oldu. Tanışma sırasında dünür beni hemen hatırladı, dedi ki, 'Sen damadının hem ebe annesi hem cici annesi oldun'. Nasıl yani dedim, meğer ben dünürümün doğumunu yaptırmışım.

        Kadıncağız da sağ olsun beni 30 yıldır unutmamış, bu şekilde bana da hatırlatmış oldu. Tabii benim her birini hatırlamam mümkün değil. Çünkü 3 binden fazla doğuma girdim ama doğum yapan gebeler ebelerini mutlaka hatırlıyorlar. Bunu öğrenince hem çok sevindik hem de çok şaşırdık. Tesadüfün bu kadarı dedik. Güzel bir hatıra olarak kaldı bizim için. Şimdi ben damadımın hem ebe annesiyim hem de cici annesiyim ama o genelde bana ebe anne diyor" dedi.

        REKLAM

        Öte yandan meslek aşkından da bahseden Nilüfer Doğumsel şöyle konuştu:

        "2 sene önce evden ve çocuklardan emekli olmam için çok baskı oldu. Ben de dilekçeyi verdim, dilekçemin onayı geldi. Ama bu arada evde çok fazla sıkıldım, zamansız bir şekilde dilekçemi verdiğimi düşündüm. Eşim de o dönem fizik tedaviye geliyordu buraya. Gece karar verdim, sabah formamı giyip buraya geldim. Tam da emeklilik için imzamı atmama 1 hafta kadar bir süre vardı.

        Sabah eşimle geldik, tabii bana hiçbir şey sormadı belli ki işi vardır diye düşünerek. Gidip müdürlerimle konuştum, onlar da çok sevindiler, zaten üstümde formam da vardı. Öyle olunca ben tekrar işe başladım. Eşim aradı 'Hadi gidiyoruz' diye, ben dedim ki 'Sen git ben kalıyorum, işe geri başladım' dedim. O da tabii sinir oldu ama gülmeye başladı. En sonunda dedi ki 'Ne halin varsa gör, senin hakkından gelinmez' dedi. Her zaman konforlu bir çalışma hayatım oldu benim. Hiçbir zaman idarecilerle sıkıntı yaşamadım, hastalarla da diyaloğum çok iyiydi. 40'ıncı yılımı çalışıyorum ve kesinlikle bir daha dünyaya gelsem yine ebe olarak çalışırım, mesleğimi o kadar çok seviyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nilüfer Doğumsel
        #damadını doğurtan ebe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası