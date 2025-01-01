Damağı delinen kedi protez damakla sağlığına kavuştu

Tuğçe Dilci, 9 ay önce evinin bahçesinde dünyaya gelen ve mama verdiği sahipsiz 3 kediden birinin kilo almadığını fark etti.

Hayvansever Dilci, ağzından sürekli akıntı gelen ve gün geçtikçe durumu kötüleşen kediyi veteriner hekime götürdü.

Yapılan muayenelerde kedinin damağında enfeksiyon kaynaklı delik oluştuğu tespit edildi.

Birkaç kez farklı veteriner hekim tarafından müdahale edilerek dikilen damağın yeniden açılması ve beslenme sorununun devam etmesi üzerine Dilci, veteriner hekim İsmail Serdar Sayar ile irtibata geçti.

Kedinin beslenememesinden kaynaklı bünyesinin çok zayıf kaldığını belirten Sayar, yara çevresindeki iltihaplanma nedeniyle de damağın dikilemez hale geldiğini belirtti.

Veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, kedinin kendisine getirildiğinde durumunun kötü olduğunu anlattı.

Ameliyatın ardından bir süre komada kalarak takibi yapılan kedi, kendine gelerek sağlığına kavuştu.

Sayar, daha önce de böyle bir şikayeti olan kediye protez damak taktığını dile getirdi.

Bu konuda yaptığı ikinci operasyonun da başarıyla sonuçlandığını belirten Sayar, şöyle konuştu:

"Kedi 9 aylık olmasına rağmen 3,5-4 aylık kadar küçük kalmıştı. Hem küçük kalmış hem enfeksiyon nedeniyle bölge çürümeye başlamış. Ameliyat sonrası narkozdan çıkabilir mi diye endişe ediyorduk. Ameliyattan sonra 24 saat komada kaldı. Fakat daha sonra dualarla, teknikle, teknolojiyle bu arkadaşımız canlandı yemeye başladı. Şu anda yaş mamayı rahatlıkla yiyor. Yaşamını bu protezle sürdürecek."