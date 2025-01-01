Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Damağı delinen kedi protez damakla sağlığına kavuştu

        Damağı delinen kedi protez damakla sağlığına kavuştu

        Adana'da damağındaki delik nedeniyle yetersiz beslenen kedi, protez damakla sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Protez damakla sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tuğçe Dilci, 9 ay önce evinin bahçesinde dünyaya gelen ve mama verdiği sahipsiz 3 kediden birinin kilo almadığını fark etti.

        Hayvansever Dilci, ağzından sürekli akıntı gelen ve gün geçtikçe durumu kötüleşen kediyi veteriner hekime götürdü.

        Yapılan muayenelerde kedinin damağında enfeksiyon kaynaklı delik oluştuğu tespit edildi.

        Birkaç kez farklı veteriner hekim tarafından müdahale edilerek dikilen damağın yeniden açılması ve beslenme sorununun devam etmesi üzerine Dilci, veteriner hekim İsmail Serdar Sayar ile irtibata geçti.

        Sayar, yaptığı kontrolle, kediye protez damak takılmasına karar verdi.

        Sayar'ın diş hekimi arkadaşı tarafından hafif anestezi altında damak ölçüsü alınan kediye, insanlardaki protez dişlerde kullanılan pembe renkli sentetik elyaftan oluşan protez damak hazırlandı.

        REKLAM

        Veteriner hekim Sayar, hazırlanan protezi bir saati aşan operasyonla kedinin damağına yerleştirdi.

        Ameliyatın ardından bir süre komada kalarak takibi yapılan kedi, kendine gelerek sağlığına kavuştu.

        "Damak" adı verilen dişi kedi, takılan protez damak sayesinde yeniden mama yer hale geldi.

        "ŞU ANDA YAŞ MAMAYI RAHATLIKLA YİYOR"

        Veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, kedinin kendisine getirildiğinde durumunun kötü olduğunu anlattı.

        Kedinin beslenememesinden kaynaklı bünyesinin çok zayıf kaldığını belirten Sayar, yara çevresindeki iltihaplanma nedeniyle de damağın dikilemez hale geldiğini belirtti.

        Sayar, daha önce de böyle bir şikayeti olan kediye protez damak taktığını dile getirdi.

        Bu konuda yaptığı ikinci operasyonun da başarıyla sonuçlandığını belirten Sayar, şöyle konuştu:

        "Kedi 9 aylık olmasına rağmen 3,5-4 aylık kadar küçük kalmıştı. Hem küçük kalmış hem enfeksiyon nedeniyle bölge çürümeye başlamış. Ameliyat sonrası narkozdan çıkabilir mi diye endişe ediyorduk. Ameliyattan sonra 24 saat komada kaldı. Fakat daha sonra dualarla, teknikle, teknolojiyle bu arkadaşımız canlandı yemeye başladı. Şu anda yaş mamayı rahatlıkla yiyor. Yaşamını bu protezle sürdürecek."

        Sayar, tedavide kullanılan protez damağın, insanlarda takma dişlerin pembe renkli damak kısmıyla aynı olduğunu söyledi.

        Kendinin sağlığına kavuştuğunu belirten Sayar, Damak adını verdikleri kedinin hayvansever tarafından sahiplenildiğini de kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Damağı delinen kedi
        #protez damak
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        İstanbul sisler altında!
        İstanbul sisler altında!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları