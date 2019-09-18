Atardamarların esnekliğini kaybetmesi sonucunda kalınlaşması ile ortaya çıkan bir hastalık olan damar sertliği; oldukça önemli olan bir hastalıktır. Damarlar bazen genişlemekte bazen de daralmaktadır. Bu durum kanın akışının miktarının ayarlanmasıyla ilgilidir. Atardamarlar; vücudun faaliyeti için gerekli olan kanı taşımaya yardımcı olurlar. Damarlarda sorun olması ve tıkanması kanın sağlıklı olarak akışını kısıtlar.

Damar sertliği erken teşhis edilmesi gereken bir hastalıktır. Geç kalınması halinde kalbe de zarar vererek kalp krizi riski ve ayrıca ölüme dahi neden olabilmektedir. Bunun yanında beyne giden oksijenin de kesilmesi ile beyin kanaması riski de taşımaktadır.

Damar sertliği genetik nedenlerin yanı sıra sigara kullanmak, beslenme şekli, düzensiz yaşam ve hareketsiz kalmak etken olabilmektedir. Damar sertliği belli yaşlardan sonra ortaya çıkan bir hastalıktır. Genelde 40’lı yaşların üstünde görülür. Eğer sigara kullanımı fazla ise; daha önce de görülebilmektedir. Kadınlarda menopoz sonrasında ortaya çıkma oranı daha yüksektir. Östrojen hormonunun azalması bu durumu tetikler. Yüksek tansiyon hastası olan kişilerde bu hastalığın takibi çok önemlidir. Yüksek tansiyon kan basıncıyla alakalı olması nedeniyle damar sertliği oluşabilme riski yaratmaktadır.

Damar Sertliğinin Belirtileri Nelerdir?

Belli bir şekilde belirtiyi ilk aşmada vermez. Damar sertliğinin kalpte başlaması en tehlikeli durumdur. Kalp kasının kasılıp gevşemesinde sorun fazlalaşarak kalbe baskı oluşturur. Kalp ritim bozukluğu ile göğüs de sıkışma ortaya çıkması belirtileridir. Göğüste oluşan sıkışma ağrıyla beraber belirti vermektedir. Bacaklarda oluşan damar sertliği; kramplara ve kasılmalara neden olur. Egzersiz yapmak damar sertliğini önlemede en önemli önlem olacaktır.

Damar Sertliği Tedavisi Nasıl Yapılır?

Damarlara anjiyo yapılmak suretiyle damarlarda oluşan tıkanmalar gözlemlenir. Damarlarda tıkanma ve sertlik ilerlemediyse ilaç tedavisi uygulanması, diyet ve egzersiz ile tedavi uygulanır. Daha fazla ilerlemiş ve kalbi zorlayan bir durum söz konusuysa bypass ameliyatı uygulanır. Yüksek tansiyonu olan damar sertliği yaşayan hastaların tansiyonlarının dengede olması için diyet önerilir. Kalp krizi riski atlatan kişilerde farklı bir uygulama ile tedavi sağlanır. Öncelikle beslenme ve spor damar sertliğini önlemede en önemli etkendir.