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        Haberler Gündem 3. Sayfa Damat eski eşiyle barışmaya geldi! Kayınpeder dehşeti - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Damat eski eşiyle barışmaya geldi! Kayınpeder dehşeti!

        Aksaray'da, eski eşiyle barışmak için evine gittiği eski kayınpederi 51 yaşındaki Neşet Ertaş Çiğdem'in, göğsünden bıçakladığı 36 yaşındaki Faik Çınar hastaneye kaldırıldı. Çınar'ın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken gözaltına alınan Neşet Ertaş Çiğdem tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:34 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:34
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        Damat eski eşiyle barışmaya geldi! Kayınpeder dehşeti!
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        Aksaray'da olay, dün saat 00.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. Faik Çınar (36), boşandığı Sedef Çiğdem ile barışmak için, 2 çocuğunu alarak, eski kayınpederi Neşet Ertaş Çiğdem’in (51) evine gitti.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre burada taraflar arasında çıkan tartışma, eski kayınbiraderi İslam Çiğdem’in (26) de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Neşet Ertaş Çiğdem bıçakla eski damadı Faik Çınar'ı sağ göğsünden yaraladı.

        ESKİ DAMAT HASTANEYE KALDIRILDI

        Kavga seslerini duyan mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan Çınar, gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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        ESKİ KAYINPEDER TUTUKLANDI

        Polis ekipleri, olayla ilgili Neşet Ertaş Çiğdem ile oğlu İslam Çiğdem'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Neşet Ertaş Çiğdem tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        YOĞUN BAKIMDA DURUMU AĞIR

        Faik Çınar'ın hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        #Aksaray
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