Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Damat Mektebi'nin kadrosu tamamlandı

        'Damat Mektebi'nin kadrosu tamamlandı

        Komedi türündeki 'Damat Mektebi'nin kadrosu tamamlandı. Usta ve genç oyuncuları buluşturan dev kadrolu filmin, Kasım ayında sete çıkması planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 16:18 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadro tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MTN Medya Metin Demir’in yapımcılığını üstlendiği komedi türündeki ‘Damat Mektebi’ filminde başrolleri; Sermiyan Midyat, Algı Eke, Füsun Demirel, Cezmi Baskın ve Mustafa Kırantepe paylaşıyor.

        Sermiyan Midyat
        Sermiyan Midyat

        İki gerçek hikâyeden uyarlanan film, ağalık günlerine dönmek isteyen bir ailenin köylerinde yaptıkları türlü planları konu alıyor.

        Köydeki kız aileleri şehirli damat isteyince, sevenleri kavuşturmak isteyen 'Miran' (Sermiyan Midyat), köyde bir damat mektebi açıyor. Amcası 'Ferman Ağa' (Cezmi Baskın) ise gençleri köyden sürüp arazilere el koymak isterken karşısında efsanevi romantik kahraman Robin’i buluyor ve köyde ilginç olaylar yaşanmaya başlıyor.

        Mustafa Kırantepe
        Mustafa Kırantepe

        Senaryosun; Sinan Biçici’nin kaleme aldığı ve aynı zamanda proje tasarımını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Hakan Kurşun oturuyor. Diyarbakır’da çekilecek filmin kasım ayında sete çıkması planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Damat Mektebi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı