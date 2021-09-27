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Haberler Magazin Damla Altun ile Uğur Şengül ayrıldı! İşte açıklama - Magazin haberleri
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Damla Altun ile Uğur Şengül ayrıldı

Sosyal medyanın fenomen çiftlerinden Damla Altun ile Uğur Şengül'den ayrılık haberi geldi. İkili takipçilerinin soruları üzerine sosyal medya hesaplarından ayrıldıklarını duyurdu

Damla Altun ile Uğur Şengül ayrıldı! İşte açıklama - Magazin haberleri

Damla Altun ve Uğur Şengül, yaptıkları açıklamalar ile ilişkilerini noktaladıklarını belirtti.

Altun, "Günlerdir sorulan sorunun cevabını benden/bizden duymanız en doğrusu. Uğur'la birlikteliğimizi sonlandırdık. Biliyorsunuz biz aynı zamanda birbirimizin en yakın arkadaşı, dostuyuz. Bu yüzden bu süreç bizim için oldukça hassas. Zaman ne gösterir bilinmez ama şu an için en doğru kararın bu olduğu konusunda anlaştık. Yıllardır hayatımızı sizinle paylaşıyoruz bu konuyu da böyle story ile değil konuşarak bir videoda sizinle paylaşacağız. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Damla Altun'un ardından Uğur Şengül de ilişkilerinin dostça bittiğini, "Arkadaşlar Damla'yla olan birlikteliğimizi sonlandırdık. Yıllar içinde ilişkimizin yanı sıra çok yakın iki dost arkadaş olduk en önemlisi aile olduk. Sevgimizden hiç bir zaman şüphemiz olmadı, şu an bu kararı çok üzülerek alıyoruz ve bize bir şekilde iyi geleceğine inanıyoruz. İkimiz içinde zaman ne gösterir bilinmez ama şu an için en doğrusu bu diye düşündük. Yıllardır hayatımızı sizinle paylaştığımız için bu konuyla alakalı açıklamayı da bir videoda yapmak boynumuzun borcudur. Şimdiden göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için çok teşekkür ederiz." sözleriyle bildirdi.

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