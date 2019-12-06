Habertürk'ten Akif Yaman'ın haebrine göre; 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı bir kız bebek dünyaya getirdi.
2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine giren Ersubaşı, kızına Zeynep Nisa adını verdi.
BİR KIZLARI DAHA VAR
Çiftin Zehra adında bir kız çocuğu daha var.
Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde ihanet haberleriyle gündeme geldi. Mustafa Can Keser'in gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı iddia edildi. Çift daha sonra aralarındaki buzları eritti.
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