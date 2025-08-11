Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı! Damla Kent Projesinde kaç lot dağıtıldı?
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hayata geçirilecek Damla Kent projesine ilişkin Gayrimenkul Sertifikası toplama süreci 8 Ağustos itibarıyla sona erdi ve Damla Kent Projesi halka arz sonuçları belli oldu. 14 Ağustos itibarıyla borsada işlem görmeye başlayacak projede, 5.325 konut ve 244 ticari birim yer alıyor. Peki, Damla Kent Projesi halka arz sonuçları ne oldu, projede kişi başına kaç lot düştü? İşte, Damla Kent Projesi halka arz sonuçları...
Damla Kent Projesi'nde halka arz sonuçları açıklandı. 'DMLKT' kodu ile 14 Ağustos itibarıyla borsada işlem görmeye başlayacak projenin halka arzına 700 binden fazla kişi katıldı ve 2 milyarı aşkın sertifika dağıtıldı. Peki, Damla Kent Projesi'nde kişi başına kaç lot düştü? İşte, Damla Kent Projesi'nde halka arz sonuçları...
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?
- Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle Damla Kent projesinden ev sahibi olmanızı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır.
- Gayrimenkul Sertifikası yatırım modelinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak peşinat, taksit ve faiz gibi yükümlülükler bulunmuyor. Böylece, gayrimenkul yatırımı ve ev sahibi olmak farklı gelir grupları için erişilebilir hale geliyor.
- Tüm sertifikalar, hisse senetleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK), adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda dijital olarak güvenle saklanır.
HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?
5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek.
Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.
Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise şöyle:
"62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika".