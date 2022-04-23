Damla Sönmez: Hayatımda kimse yok

"Hayatımda kimse yok" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Damla Sönmez, önceki akşam yakın arkadaşının “Feramuz Pis” adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti.

Çıkışta muhabirlerin röportaj isteğini kırmayan ünlü oyuncu, "Çok güzel bir oyun izledim. Herkese tavsiye ediyorum. Set devam ediyor. Tiyatro yapmayı çok özledim. Yeni sezonda belki bir şeyler olabilir tiyatroyla ilgili. Son zamanlarda tiyatroya müthiş bir ilgi var. Bu beni çok mutlu ediyor. Tiyatro sahnesini yaşamak bambaşka bir şey. Umarım böyle devam eder." dedi.

"TATİL PLANIM YOK"

Basın mensuplarının, "Tatil için planınız var mı?" sorusuna yanıt veren Sönmez, "Bakalım... Ben daha çok sakin yerleri seviyorum. Planlarım anlık gelişiyor ama şimdilik bir tatil planım yok." yanıtını verdi.

"BEN KAÇAYIM!"

Gazeteciler, Damla Sönmez'e, "Yalanı affetmem' diye bir açıklamanız olmuştu. Şimdiye kadar affetmediğiniz bir yalan oldu mu?" sorusunu yöneltti. Oyuncu, gülerek, "Ben kaçayım artık arkadaşlar." demekle yetindi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Sönmez, muhabirlerin, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna, "Bir şey yok. Olsa zaten sizden kaçamayacağız gibime geliyor." cevabını verdi.

"BU SORULARA BENDEN CEVAP ALAMAZSINIZ"

Ünlü isim, son olarak, "Aşkta kriterleriniz var mı?" sorusuna, "Arkadaşlar ben artık gideyim... Bu sorulara benden cevap alamazsınız. Ayağınıza sağlık." diyerek, teşekkür etti.

"SENEDE 3-4 KERE AYNI RÜYAYI GÖRÜYORUM"

Öte yandan Damla Sönmez, daha önce samimi açıklamalarda bulunmuştu. Sönmez, "Sürekli gördüğün bir rüya var mı?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

Var. Hatta dün gece de gördüm. Oyuncu arkadaşlarımla konuştuğumda onlar da benzer rüyaları gördüğünü söylüyorlar. Bir tiyatro oyununun sahneye çıkmadan hemen öncesinde başlıyor rüya. Mekan sürekli değişiyor; bir hangar, park veya daha önce oynadığım bir yer olabiliyor.

Tam seyircilerin içeri alınıp, sahne ışığı yanmadan önce karanlıkta beklediği bir an vardır ya hani... İşte o andayız, perdenin arkasındayım. Seyirciyi biraz görebiliyorum,. Adım atmak üzereyim ve uzun bir tirad ile başlayacağım oyuna. Tam cümlelerimi söyleyecekken 'Tek bir kelime hatırlamıyorum' diye kalıyorum böyle. Arkamı dönsem text orada olsa, şöyle bir gözümle baksam hemen hatırlayacağım ama rüyamda çok uzakta veya ulaşamayacağım bir yerde oluyor genelde ve ben bu rüya ile terler içerisinde uyanıyorum. Senede de 3-4 kere gördüğüm bir rüyadır bu.