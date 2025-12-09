Yönetmen Quentin Tarantino, geçen hafta katıldığı bir podcast yayınında, kendisinden yüzyılın en iyi filmlerini sıralaması istendiğinde canlandırdığı 'Kan Dökülecek' (There will be Blood) filmini başlara koymak istediğini, ancak başrol oyuncusu Paul Dano yüzünden bunu yapamadığını söylemişti. Dano'nun oyunculuğunu yerden yere vuran Tarantino, onu "En zayıf oyuncu" olarak nitelendirmişti.

Quentin Tarantino

2007 yapımı filmdeki rol arkadaşı Daniel Day-Lewis, Tarantino tarafından eleştirilmesinin ardından Paul Dano'yu savundu.

Daha önce seçilen oyuncunun kısa sürede rolden ayrılmasının ardından rol için Dano'yu öneren Day-Lewis, Instagram'da "Paul Dano, kendi jenerasyonunun en iyi ve en yetenekli oyuncularından biri" diye yazdı.

Dano ve Day-Lewis, daha önce 2005 yapımı 'The Ballad of Jack and Rose' filminde birlikte çalışmıştı.

Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis'ten önce de sinema sektöründen birçok isim Dano'ya destek vermişti. Ben Stiller, Dano'nun harika bir oyuncu olduğunu söylerken, 'The Batman' filmi yönetmeni Matt Reeves ise onu "inanılmaz bir oyuncu ve inanılmaz bir insan" olarak nitelendirdi.

Paul Dano

'Kan Dökülecek' filminde Day-Lewis'in evlatlık oğlunu canlandıran Dillon Freasier, filmin mükemmel olduğunu söylemiş ve "Bir sanat eseri. Ve böyle olmasının sebebi herkesin mükemmel bir şekilde seçilmiş olması" demişti.