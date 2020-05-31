Danimarka'da on bin kişilik sanal tribün!

Danimarka'nın birinci futbol ligi Superliga'daki AGF Aarhus, seyirci desteğinden mahrum kalmamak için ilginç bir yola başvurdu. Kulüp yönetimi, stada yerleştirdiği dev ekranlar sayesinde taraftarların, Randers ile oynanan maçı seyretmesi sağlandı. Aynı anda 200 evin dev ekranlardan gösterildiği stadyumda, dönüşümlü olarak 10 bine yakın taraftara bağlanıldı. Gerçekleşen bu uygulamanın "dünyanın ilk sanal tribünü" olduğu belirtildi. Öte yandan AGF Aarhus-Randers arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.