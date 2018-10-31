Danimarka'dan İran'a, sınırları içinde bir siyasi eylemciye suikast planı yapma suçlaması
İran istihbarat servislerini, Danimarka sınırları içinde İranlı bir siyasi eylemciye yönelik suikast planlamakla suçlayan Kopenhag, Tahran'daki büyükelçisini geri çağırdı ve İran'a yeni yaptırımlar için diğer AB ülkeleriyle görüşmelere başladı.
31.10.2018 - 11:28 | Güncelleme:
Danimarka, İran istihbarat servislerini, Danimarka sınırları içinde İranlı bir siyasi eylemciye yönelik suikast planlamakla suçladı.
İran, suçlamayı reddetti.
Danimarka istihbarat servisi, siyasi eylemcinin, bir ayrılıkçı Arap örgütünün üyesi olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.
Kopenhag, suçlama ardından Tahran'daki büyükelçisini geri çağırdı ve diğer AB ülkeleriyle İran'a yeni yaptırımlar uygulanması konusunda görüşmelere başladı.
Geçen ay, söz konusu olayla ilgili olarak düzenlenen çok kapsamlı polis operasyonunda Danimarka-İsveç sınırı trafiğe kapatılmıştı.
İran kökenli bir Norveç vatandaşı, iddia edilen olayla ilgili olarak 21 Ekim'de İsveç'te gözaltına alındı.
Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, "planın kesinlikle kabul edilemez olduğunu" söyledi.
Kopenhag'daki İran Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü ise, "taraflı haber ve iddiaların, düşmanın İran ve Avrupa arasındaki gelişen ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen plan ve komplolarının parçası olduğunu" söyledi.
Danimarka istihbarat servisinin genel müdürü Finn Borch Andersen, suikast planında hedefte bulunan kişinin Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi örgütünün üst düzey bir üyesi olduğuna inandıklarını söyledi.
Örgüt, İran'ın batısında yaşayan Arapların ayrı bir devlet kurması için faaliyet yürütüyor.
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Danimarka'dan İran'a, sınırları içinde bir siyasi eylemciye suikast planı yapma suçlaması/danimarka-dan-iran-a-sinirlari-icinde-bir-siyasi-eylemciye-suikast-plani-yapma-suclamasi-21998862199886
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