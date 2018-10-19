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Danıştay'ın "Andımız" kararına Adalet Bakanı Gül'den tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danıştay 8. Daire'nin "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasa'ya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer. Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez" dedi

19.10.2018 - 11:53 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü dün iptal etmişti. Danıştay, 1933 yılından bu yana okunan öğrenci andıyla ilgili olarak, "İddialar andın kaldırılmasını gerekli kılacak nitelikte görülmemiştir" dedi.

"AİDİYET DUYGUSUNU GÜÇLENDİRİYOR"

Danıştay'ın kararında, "İdari istikrar oluşturacak biçimde çok uzun zamandır bütün devlet okullarında ve hatta özel okullarda genç nesillerin anayasal vatandaşlık temelinde aidiyetini güçlendiren ve öğrencilerde değer oluşumuna katkı sunan ve her sabah ders başlamadan önce okutulması şeklinde uygulanan öğrenci andının kaldırılması, ancak bu değişikliği hukuka uygun kılacak bir bilimsel gerekçeğe dayanması halinde olanaklıdır. Aksi tutum, idarenin sahip olduğu düzenleme yetkisini ve takdir hakkını hukuka uygun kullanmadığı anlamına gelecektir" denildi.

"DANIŞTAY, YERİNDELİK DENETİMİ YAPAMAZ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danıştay'ın öğrenci andıyla ilgili olarak aldığı karara tepki gösterdi. Bakan Gül, sosyal medya hesabından attığı 3 mesajda, karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasa'ya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer. Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır."

 

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YORUMLAR 111
  • Misafir 17 dakika önce
    Andımızı dahi okuyamaz bir topluma dönüştük. Adalet bakanı bu ülkenin yurttaşı olarak farklı şeyler söylemeliydi.
  • Misafir 19 dakika önce
    Bakanın sözleri tarihe geçecek.
  • Misafir 19 dakika önce
    papazı niye sorgulamadiniz ucdu gitti ses yok
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