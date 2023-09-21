4 Şurada Paylaş!









"EN ZOR DÖNEMİNDE ONA HEP DESTEK"



Bijou Phillips'in TMZ'ye konuşan avukatı Peter A. Lauzon, "Bayan Phillips, bu talihsiz dönemde eşinden boşanmaya karar verdi. Şu an önceliği, kızı. Bu dönem, evlilik ve aile için düşünemeyeceğiniz kadar zor. Bay Masterson, Bayan Phillips'in hayatının bu en zor döneminde ona hep büyük destek. Bayan Phillips, Bay Masterson'ın kızlarına mükemmel bir baba olduğunun hakkını teslim ediyor" dedi.