Danny Masterson'a eşinden boşanma davası
İki kadına tecavüz etme suçundan ömür boyu hapse çarptırılan ve bu cezanın en az 30 yılını yatacak olan Danny Masterson'a, eşi Bijou Phillips'dan boşanma davası geldi. Yargılanma sürecinde eşini hiç yalnız bırakmaya Phillips, bu kez 12 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Ünlü aktör Danny Masterson'ın uzun süredir devam eden taciz ve tecavüzle suçlandığı dava sona ermişti. 47 yaşındaki Masterson, en az 30 yıl hapiste kalmak koşuluyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
12 YILLIK EŞİNDEN BOŞANIYOR
Danny Masterson'ın davası sonrasında gözler oyuncunun eşi Bijou Phillips'e çevrilmişti. Eski model ve oyuncu Phillips, artık bir tecavüz hükümlüsü olan 12 yıllık eşine boşanma davası açtı.
VELAYET TALEBİ
Masterson'ın yargılanma sürecinde hep yanında olan ancak şimdilerde ayrılık kararı alan Bijou Phillips'in mahkemeye sunduğu boşanma gerekçesinin "şiddetli geçimsizlik" olduğu öğrenildi. Phillips, 9 yaşındaki kızlarının velayetinin de kendisine verilmesini talep etti.
"EN ZOR DÖNEMİNDE ONA HEP DESTEK"
Bijou Phillips'in TMZ'ye konuşan avukatı Peter A. Lauzon, "Bayan Phillips, bu talihsiz dönemde eşinden boşanmaya karar verdi. Şu an önceliği, kızı. Bu dönem, evlilik ve aile için düşünemeyeceğiniz kadar zor. Bay Masterson, Bayan Phillips'in hayatının bu en zor döneminde ona hep büyük destek. Bayan Phillips, Bay Masterson'ın kızlarına mükemmel bir baba olduğunun hakkını teslim ediyor" dedi.
NE OLMUŞTU?
2001-2003 yılları arasında ününün zirvesinde olan Danny Masterson hakkında üç kadın şikayetçi olmuştu. Kadınlar, cinsel saldırıya maruz kalmadan önce kendilerine uyuşturucu verildiğini söylemişti. Yargılama sonucu Masterson’un bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğine hükmedilmişti.
İLK SUÇLAMALAR 2017'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Masterson’a yönelik suçlamalar ilk olarak 2017’deki #MeToo hareketi sırasında ortaya çıkmıştı. Suçlamaları reddeden Danny Masterson ise cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu söylemişti.
Başlatılan soruşturmada savcılar, Scientology Kilisesi’nden yetkililerin tecavüze uğrayan kadınlardan birine şikayetçi olması durumunda kiliseden atılacağını söyleyerek, 400 bin dolar ödeme içeren bir gizlilik anlaşması imzalamaya zorladığını öne sürüyordu.
Fotoğraflar: AP, Reuters