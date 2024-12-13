DAP Yeni Levent'te ikinci etap satışta

DAP Holding çatısı altında faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme, Yeni Levent projesinde ilk etabın teslimlerine hazırlanıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre satışı devam eden yeni etap ‘Yeni Levent Modern’ için ise vade farksız, 24 ay vade’ seçeneği sunuluyor.

DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin projeye özel kampanyasında; yüzde 25’i peşin olmak üzere peşin fiyatına vade farksız 24 ay vadeli sabit taksit imkânı yer alıyor. Söz konusu kampanyanın yanı sıra Yeni Levent’ten ev almak isteyenler 120 aya varan vadelerle banka kredisinden yararlanma imkânı da sunuluyor.

"YILLAR SONRA BİLE MODEL OLABİLECEK BİR ANLAYIŞ" DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Yeni Levent’te İstanbul’u doyasıya yaşarken, geniş yeşil alanları ve meyve ağaçlarıyla şehirden kopmadan doğayı yaşamak isteyenlere özel bir fırsat sunduklarını söyledi. Ziya Yılmaz, “DAP’ın üstün mühendislik ve mimari çözümleriyle hayata geçen projemiz, İstanbul’a yıllar sonrası için bile model olabilecek bir anlayışla yükseliyor. Şehrin tam merkezinde ve doğanın içinde yaşama fırsatı sunduğumuz DAP Yeni Levent’te başlattığımız bu kampanya, lüks konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat.” ifadelerini kullandı.

REKLAM "EN DOĞRU ZAMAN" “Konut yatırımı için en doğru zaman” diyen Ziya Yılmaz şöyle devam etti: “Küresel etkiden kaynaklanan maliyet artışları nedeniyle gayrimenkul en güvenli yatırım aracı. Bazı dönemlerde konut alıcısı dönemsel olarak bu alım talebini erteliyor. Fakat her erteleme sonrasında konut talebinde ciddi bir sıçrama oluyor. Türkiye’nin; nitelikli ve oturuma yönelik projelere ihtiyacı var. Nitelikli konuta olan talep önümüzdeki dönemde artarak devam edecek.”