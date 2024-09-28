Darende'de 256 konut kasımda teslim

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Kaymakam Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçe merkezine yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Gülyer, kasım ayında kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edilecek evlerin ve 16 derslikli ilkokulun hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Bozkurt ise konutların yaklaşık 7 ay gibi rekor bir sürede tamamlandığını belirtti. Devletin depremin ilk gününden bu yana ilçe halkını hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu: