Darıca'da elektrik telleri patladı

İHA'nın haberine göre, Darıca ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi ile Bayramoğlu Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan elektrik telleri şiddetli şekilde patladı. Patlama sonrasında yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar panikleyerek ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 2 mahallenin de elektriğini keserek yangına müdahale etti.