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        Darıca'da elektrik telleri patladı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 mahallenin elektrik telleri havai fişek gibi patladı. Patlama sonrasında yangın çıkarken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 01:24 Güncelleme: 31.12.2024 - 01:30
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        Elektrik telleri patladı
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        İHA'nın haberine göre, Darıca ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi ile Bayramoğlu Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan elektrik telleri şiddetli şekilde patladı. Patlama sonrasında yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar panikleyerek ekiplere haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 2 mahallenin de elektriğini keserek yangına müdahale etti.

        Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şans eseri yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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