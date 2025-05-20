Darıca'da "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi
Kocaeli'nin Darıca Darıca Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali"ne 9 ülkeden temsilciler katıldı.
Festivalde, folklor ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada, festival kapsamında ilçeye gelen ülke temsilcilerine teşekkür etti.
Festivale, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner, siyasi parti temsilcileri, konuk ülkelerden gelen misafirler ile vatandaşlar katıldı.