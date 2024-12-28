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        Haberler Spor Basketbol STBL Darüşşafaka Lassa - Büyükçekmece Basketbol: 82-85 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Darüşşafaka Lassa - Büyükçekmece Basketbol: 82-85 (MAÇ SONUCU)

        Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk olduğu Darüşşafaka Lassa'yı 85-82 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 22:24 Güncelleme: 28.12.2024 - 22:24
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        Büyükçekmece, Daçka'yı deplasmanda yıktı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 85-82 yendi.

        Bu sonuçla, konuk ekip bu sezonki 3. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise 10. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Karşılaşmanın ilk çeyreğinde boyalı alanı etkili kullanarak sayılar üreten Onvo Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka Lassa karşısında birinci periyodu 26-18 önde bitirdi.

        İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla tempolu başladı. Hızlı hücumların yanı sıra pota altından basketler bulmaya devam eden konuk ekip, 13. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 22-36. Ev sahibi takım farkı kapatmaya çalışsa da Onvo Büyükçekmece Basketbol, soyunma odasına 44-38 üstün girdi.

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        İkinci yarıya Moore ve Brajkovic'in sayılarıyla giren Darüşşafaka Lassa, 22. dakikanın başında Ege Demir'in pota altından bulduğu basketle farkı kapattı: 44-44. Bu çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan ev sahibi takım, 29. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 56-50. Darüşşafaka, boş atışlardan isabet bulamayan Onvo Büyükçekmece Basketbol karşısında final periyoduna 58-56 önde gitti.

        Son çeyrek çekişmeli bir oyuna sahne olurken Onvo Büyükçekmece Basketbol, 39. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 74-79. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan konuk ekip, maçı da 85-82 kazandı.

        Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

        Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özgök, Murat Ciner

        Darüşşafaka Lassa: Appleby 15, Moore 8, Muhaymin Mustafa, Tinkle 15, Ege Demir 6, Gach 17, Yiğit Onan 8, Brajkovic 10, Tolga Kay 3

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Starks 11, Franke 10, Zagorac 14, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar 3, Sajus 14, Love 25, Erdi Gülaslan 1, Arda Berk Kaya

        1. Periyot: 18-26

        Devre: 38-44

        3. Periyot: 58-56

        Beş faulle çıkan: 39.27 Sajus (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

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