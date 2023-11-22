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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Darüşşafaka Lassa deplasmanda Tenerife'ye mağlup oldu - Basketbol Haberleri

        Darüşşafaka Lassa deplasmanda Tenerife'ye mağlup oldu

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Lassa, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına 72-63 mağlup oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 01:43 Güncelleme: 22.11.2023 - 01:43
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        Darüşşafaka Lassa deplasmanda kayıp!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu 4. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Lassa, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına 72-63 yenildi.

        San Cristobal de La Laguna kentindeki Santiago Martin Arena'da oynanan mücadeleye iyi hücum yaparak başlayan Darüşşafaka Lassa, ilk çeyreği 24-20 önde tamamladı. İkinci periyotta sayı üretmekte zorlanan yeşil-siyahlı ekip, devre arasına 37-33 geride girdi.

        İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka Lassa, üçüncü çeyreği 51-50 skor üstünlüğüyle bitirdi. Son periyotta oyunun üstünlüğünü yeniden ele alan Lenovo Tenerife, mücadeleden 72-63 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Lenovo Tenerife, C Grubu'nda 4. maçında 3. galibiyetine ulaşırken, Darüşşafaka Lassa ise 2.

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