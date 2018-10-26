Darüşşafaka Tekfen THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Barcelona Lassa'yı konuk etti. İspanyol ekibi hücumda etkili olduğu ilk iki çeyreğin ardından devreyi 47-40 önde kapattı.

Üçüncü periyotta Daçka 24 sayı üretirken Barcelona'ya yalnızca 11 sayı izni verdi. Yeşil-siyahlılar son çeyreğe 64-58 önde girdi.

Çekişmeli geçen periyodun son bölümü Darüşşafaka Tekfen dış atışlar başarılı olamadı. Barcelona Lassa ise yakaladığı fırsatları değerlendirerek maçı 79-71 kazanmayı başardı ve üst üste 2. galiba.

Darüşşafaka Tekfen 4. hafta sonunda tek galibiyette kaldı.

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