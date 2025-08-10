Darwin Nunez resmen Al-Hilal'de!
Suudi Arabistan Pro Ligi temsilcisi Al Hilal, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan Darwin Nunez'i transfer ettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal, Liverpool'dan 26 yaşındaki Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Al-Hilal, Liverpool'dan Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i 3 yıllık sözleşmeyle transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.
Nunez, geçen sezon Liverpool formasıyla 47 maçta 7 gol kaydetti.
