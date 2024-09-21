DasDas yeni sezonu 'Ayna'yla açtı

Bu sene 8. yaşını kutlayan DasDas, sezona yeni oyunu ‘Ayna’ ile giriş yaptı. İngiliz yazar Sam Holcroft’un ünlü oyunu ‘Ayna’, İlham Yazar’ın yönetmenliğinde DasDas’ta tiyatroseverler ile buluştu.

Dünyada büyük beğeni toplayan ‘Ayna’ oyununun Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel ve Serhat Barış’ın performanslarıyla sahneye taşındığı gecenin biletleri günler öncesinden tükendi.

Mert Fırat-Didem Balçın

Dün gece gerçekleşen prömiyere Seda Bakan, Tuğrul Tülek, Selen Uçer, Deniz Türkali, İpek Bilgin, Doğukan Polat, Ali Yoğurtçuoğlu, Vildan Atasever, Hülya Gülşen ve Gülçin Kültür Şahin gibi birçok ünlü isim katıldı. Farklı atmosferiyle dikkatleri üzerine çeken oyun, seyircilerden büyük alkış topladı. Aynı zamanda oyun öncesi DasDas’ın ortakları Didem Balçın ve Mert Fırat basın mensuplarına yeni sezondaki oyun ve konser programını anlattı.