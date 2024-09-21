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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro DasDas yeni sezonu 'Ayna'yla açtı

        DasDas yeni sezonu 'Ayna'yla açtı

        DasDas, 8. sezonuna yeni oyunu 'Ayna' ile başladı. İngiliz yazar Sam Holcroft'un ünlü oyunu 'Ayna', İlham Yazar'ın yönetmenliğinde ilk kez dün gece DasDas'ta tiyatroseverlerle buluştu. Prömiyere birçok ünlü isim katılırken, Didem Balçın ve Mert Fırat DasDas'ın sezondaki oyun ve konser programını anlattı. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 10:05 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:05
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        DasDas yeni sezonu 'Ayna'yla açtı
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        Bu sene 8. yaşını kutlayan DasDas, sezona yeni oyunu ‘Ayna’ ile giriş yaptı. İngiliz yazar Sam Holcroft’un ünlü oyunu ‘Ayna’, İlham Yazar’ın yönetmenliğinde DasDas’ta tiyatroseverler ile buluştu.

        Dünyada büyük beğeni toplayan ‘Ayna’ oyununun Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel ve Serhat Barış’ın performanslarıyla sahneye taşındığı gecenin biletleri günler öncesinden tükendi.

        Mert Fırat-Didem Balçın
        Mert Fırat-Didem Balçın

        Dün gece gerçekleşen prömiyere Seda Bakan, Tuğrul Tülek, Selen Uçer, Deniz Türkali, İpek Bilgin, Doğukan Polat, Ali Yoğurtçuoğlu, Vildan Atasever, Hülya Gülşen ve Gülçin Kültür Şahin gibi birçok ünlü isim katıldı. Farklı atmosferiyle dikkatleri üzerine çeken oyun, seyircilerden büyük alkış topladı. Aynı zamanda oyun öncesi DasDas’ın ortakları Didem Balçın ve Mert Fırat basın mensuplarına yeni sezondaki oyun ve konser programını anlattı.

        Her şeyin değersizleştiği bir toplumda aşkın ve adaletin arandığı çok eğlenceli, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir düğün davetiyle başlayan oyun içinde bir oyunun anlatıldığı ‘Ayna’, 2023 yılında Londra’da prömiyerini yaptıktan sonra, seyirciden ve eleştirmenlerden büyük beğeni toplamıştı. Büyük beğeni toplayan Ayna oyunu prömiyerinin ardından sezon boyunca DasDas’ta izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

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        #dasdas
        #Mert Fırat
        #ayna
        #Begüm Akkaya
        #tiyatro
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