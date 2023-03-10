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DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı

DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
AA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan (DASK)yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından kurumun hasar tespit süreçleri ve hasar ödemeleri hızla devam ediyor.

Bugün itibarıyla 3 milyar TL'lik hasar ödemesi gerçekleştirilirken, vatandaşların doğru ve şeffaf bilgilere erişimlerini sağlamak amacıyla DASK tarafından sigortalıların aklına gelebilecek soruların yanıtları paylaşıldı.

Kurumun internet sitesinde "Sıkça Sorulan Sorular" başlığıyla yer alan duyuruda, şu soruların yanıtları yer aldı:

"DASK nedir?', 'DASK kimindir?', 'Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yaptırılır?', 'Poliçe düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?', 'Sigorta teminatınız ne kadar olabilir?', 'Tarife nedir?', 'Tarife değiştiğinde ne yapmak gerekir?', 'Teminatınızın düşük olduğunu düşünüyorsanız ne yapmalısınız?', 'Poliçenizi her yıl yenilemek gerekir mi?', 'Poliçelerin yenilenmesinden kim sorumludur?', 'Poliçeniz yenilenmediğinde ne olur?', 'Poliçe, metrekare ya da yapı tarzına ilişkin hatalı bilgiler ile kesilirse ne olur?', 'Eksik metrekare bilgisine örnek verir misiniz?', 'Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası teminatı kapsamındadır?', 'Zorunlu deprem sigorta bedeli bir tür vergi midir?', 'DASK'ın ödeme gücü yeterli mi?' ve 'DASK'a hasar ihbarında süre kısıtlaması var mıdır?"

İlgili bölümde cevapları yer alan diğer sorular ise şu şekilde sıralandı:

"Kiracı kendi adına Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir mi?', 'Poliçe yaptırılırken arsa değeri dikkate alınır mı?', 'Kat mülkiyeti olmadan poliçe yapılabilir mi?', 'Hasar görmüş konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenebilir mi?', 'DASK'ın sigortalılarına sağladığı azami teminat tutarı ne kadardır?', 'Bir yıl içinde birden çok hasar olduğunda tek ödeme mi yapılır?', 'Poliçe ile tespit edilen bilgiler farklı olduğunda hasar değerlendirmesi nasıl yapılır?', 'Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi iptal edilebilir mi?', 'Poliçedeki yanlışlıkların düzeltilmesi için ne yapmak gerekir?', 'Kredi ile alınan bir taşınmaz üzerinde bankanın ipoteği bulunması durumunda tazminat ödemesi kime yapılır?', 'Tapu sahibinin vefat etmesi durumunda tazminat ödemesi kime ve nasıl yapılır?' ve 'Kolon kesilerek taşıyıcı sitemi zayıflatılan binalarda deprem kaynaklı hasar sonucunda tazminat ödemesi yapılır mı?"

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