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Haberler Gündem 3. Sayfa Datça'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Datça'da bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Muğla Datça'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 51 yaşındaki Sinan Sarvan evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Sarvan'ın 10 gün önce öldüğü belirlendi

Datça'da bir kişi evinde ölü bulundu
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AA

Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. İskele Mahallesi Çomarlık mevkisinde yaşayan Sinan Sarvan'dan (51) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Sarvan'ın cansız bedenini buldu. AA'nın haberine göre; Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sarvan'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi. Ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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