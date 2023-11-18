Daum’dan Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella’ya ziyaret Türkiye'de uzun yıllar görev yapan Alman teknik adam Christoph Daum, A Millî Takımımızı Berlin'de kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Türkiye’de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış, Bursaspor’da da bir dönem görev yapmış Alman teknik adam Christoph Daum, A Millî Takımımızı Berlin’de kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile bir süre Türk ve Avrupa futbolu hakkında görüşen Daum, daha sonra A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ile bir araya geldi ve yeni görevinde başarılar diledi.

Montella, görüşme sonunda Daum’a millî futbolcularımızın imzaladığı A Millî Takım forması hediye etti.