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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Daum’dan Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella’ya ziyaret - Futbol Haberleri

        Daum’dan Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella’ya ziyaret

        Türkiye'de uzun yıllar görev yapan Alman teknik adam Christoph Daum, A Millî Takımımızı Berlin'de kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:55
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        Daum'dan Altıntop ve Montella'ya ziyaret
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        Türkiye’de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış, Bursaspor’da da bir dönem görev yapmış Alman teknik adam Christoph Daum, A Millî Takımımızı Berlin’de kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

        TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile bir süre Türk ve Avrupa futbolu hakkında görüşen Daum, daha sonra A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ile bir araya geldi ve yeni görevinde başarılar diledi.

        Montella, görüşme sonunda Daum’a millî futbolcularımızın imzaladığı A Millî Takım forması hediye etti.

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