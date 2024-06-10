David Beckham kendini bahçe işlerine verdi

ABD'de Inter Miami CF futbol takımının başkanlığını yapan emekli İngiliz futbolcu David Beckham, kendini bahçe işlerine adadı.

49 yaşındaki sporcu, bahçesine gül dikerken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Beckham'ın bahçe bakımı yaptığı anların görüntüleri hayranlarının büyük beğenisini topladı.

Pek çok David Beckham hayranı televizyon kanallarına çağrı yaparak Beckham çiftinin ev hayatı ve bahçe işleriyle ilgilenmeleri hakkında bir program yapılmasını talep etti.

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Hatta aralarında 'Beckham'larla bahçecilik' gibi program ismi önerenler bile oldu.