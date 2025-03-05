David Beckham, mutfakta

Yeşil sahalardan emekli olduktan sonnra, ABD futbol takımı Inter Miami'nin ortağı olarak futbol kariyerini sürdüren David Beckham, gündelik hayatına dair detayları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Instagram'da 88 milyon takipçisi bulunan David Beckham, kızı Harper'in yaptığı pankek için mutfağa girdi. O anları da sosyal medya sayfasında yayımladı.