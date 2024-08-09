David De Gea, Fiorentina'ya transfer oldu - Futbol Haberleri

David De Gea, Fiorentina'ya transfer oldu - Futbol Haberleri

David De Gea, Fiorentina'ya transfer oldu 2023'ün Temmuz ayından beri boşta olan İspanyol file bekçisi David De Gea, İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer oldu.

Habertürk Giriş: 09.08.2024 - 19:53 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:53 facebook

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