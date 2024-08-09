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        Haberler Spor Futbol İtalya David De Gea, Fiorentina'ya transfer oldu - Futbol Haberleri

        David De Gea, Fiorentina'ya transfer oldu

        2023'ün Temmuz ayından beri boşta olan İspanyol file bekçisi David De Gea, İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 19:53 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:53
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        De Gea, resmen Fiorentina'da!
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        33 yaşındaki İspanyol eldiven David De Gea, Temmuz 2023'ten beri kendisine takım ararken, İtalyan ekibi Fiorentina'nın yolunu tuttu.

        David De Gea, mor menekşeler için sağlık kontrolünden de geçti.

        İŞTE ALACAĞI MAAŞ

        Fiorentina, İspanyol futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacak. De Gea, İtalyanlardan 3 milyon euro maaş alacak.

        OYUNCUNUN RAKAMLARI

        Atletico Madrid ve Manchester United formaları giyen 33 yaşındaki kaleci, kariyeri boyunca 664 maça çıktı ve 223 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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