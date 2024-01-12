David Garrett, tekrar Türkiye'ye geliyor 2023'te İstanbul Harbiye'de dinleyicileriyle bir araya gelen keman virtüözü David Garrett, İstanbul, Ankara ve İzmir konserleri için 2024'ün Mayıs ayında tekrar Türkiye'ye gelecek

Keman virtüözü David Garrett, 2023'te İstanbul Harbiye'de sevenleriyle bir araya gelmişti. Garrett, yeni albüm turnesi 'Iconic Tour 2024' kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir konserleri için 2024'ün Mayıs ayında tekrar Türkiye'ye gelecek.

David Garrett, yeni albümü 'Iconic'te Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn ve Schumann'ın müziklerini yeniden düzenleyerek kaydetti. Garrett albüm düzenlemelerinde gitaristi Franck van der Heijden ile çalışırken, düet düzenlemelerinde kendisine eski hocası Itzhak Perlman, yıldız tenor Andrea Bocelli, flütçü Cocomi ve trompetçi Till Brönner eşlik etti.

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David Garrett'in Turne Programı;

4 Mayıs 2024 Cumartesi - İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

5 Mayıs 2024 Pazar - Ankara Bilkent Odeon

7 Mayıs 2024 Salı - Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu